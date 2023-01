Allianz-Aktie: Morgan Stanley meldet sich zu Wort!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die US Investmentbank Morgan Stanley hat sich mit dem Unternehmen beschäftigt und die Einstufung von “Equal-weight” auf “Overweight” verbessert. Auch am Preisziel wird geschraubt. Den fairen Wert für die Allianz-Aktie sieht Analyst Ashik Musaddi nun nicht mehr bei 205 EUR, sondern bei 248 EUR. Derzeit handelt die Aktie bei rund 215 EUR. Aus dieser Sicht heraus besteht eine interessante Chance auf weiter anziehende Kurse. Musaddi äußert sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie optimistisch für das Jahr 2023 für den Versicherungssektor.

Technisch überzeugend

Die Bullen machen kräftig Druck zur Oberseite und treiben die Preise in Richtung des massiven Widerstandsbereichs von etwa 230 EUR. Bereits im Februar 2020 und im Februar 2022 kam es dort zu einer Top-Bildung. Die große Frage ist, wird es den Bullen gelingen, für einen direkten Durchmarsch zu sorgen? Alles in allem handelt die Allianz-Aktie nämlich in einer langjährigen Seitwärtsphase. So war im Oktober 2022 ein Kurs gegeben, wie zuletzt 2015. Der Anteilschein wird von nämlich von Dividendenjägern bevorzugt. (Dividendenrendite rund 5,00%)

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Kommen wir zur Gesamtauswertung von verschiedenen Trendindikatoren. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Allianz-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

