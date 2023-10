Allianz Aktie: Kursziel im Fokus - 253,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird nach Meinung von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 253,98 EUR und bietet ein Potenzial von +12,75%.

• Gestern erzielte Allianz eine Rendite von +1,24%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +2,55%, was auf Optimismus am Markt schließen lässt.

Trotz positiver Entwicklung sind sich die Analysten uneinig in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Aktie. Während sieben Experten zum Kauf raten und zehn weitere als optimistisch beurteilen (“Kauf”), empfehlen sechs Analysten “Halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Der Anteil an optimistischen Experten beträgt somit rund +70,83%. Der Trend-Indikator “Guru-Rating”, der zuvor das Rating “Guru-Rating ALT” hatte, bestätigt diese positive...