Allianz-Aktie: Den Kursrabatt nutzen?

Allianz-Aktie im Fokus Nach einem Stabilisierungsversuch im frühen Handel sind die Aktien aus dem europäischen Bankensektor am Montag erneut unter Druck geraten. Dabei rutschte auch die Allianz-Aktie in den Keller - aktuell geht es um über 3% nach unten bis an die Kursmarke von 212 Euro. In den vergangenen sechs Monaten konnte sich die Allianz-Aktie um rund 26% an der Börse...