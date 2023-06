Allianz Aktie: Kurspotenzial von 23,49%?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz hat am Finanzmarkt gestern eine Kursentwicklung von +0,02% hingelegt und zeigt sich somit in einer neutralen Lage. Das mittelfristige Kursziel der Allianz-Aktie beträgt nach Angaben von Bankanalysten aktuell 259,08 EUR. Falls die Analysten Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +23,49%.

• Allianz-Aktie schließt am Vortag mit einem minimalen Plus

• Mittelfristiges Kursziel bei 259,08 EUR

• Positive Einschätzung durch den Trend-Indikator “Guru-Rating”

Die Meinungen der Experten zu dieser Entwicklung sind jedoch unterschiedlich. Die positive Einschätzung wird unterstützt durch das Guru-Rating ALT welches nun auf dem gleichen Niveau wie zuvor (3.96) liegt.

