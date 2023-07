Allianz-Aktie: Kräftiger Kursrückgang - Wird die Unterstützung bei halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie hat in den letzten Handelstagen kräftig Federn gelassen und befindet sich nun auf dem Weg zur wichtigen Unterstützungsmarke von 200 Euro. Diese Preisregion ist von großer Bedeutung, da sie bereits in der Vergangenheit als solide Unterstützung fungiert hat. Investoren hoffen, dass die Bullen erneut in Aktion treten und den Kurs nach oben treiben, um eine positive Kursentwicklung einzuleiten.

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Allianz-Aktie auf “Neutral” belassen, aber ein Kursziel von 240 Euro angegeben. Dies deutet darauf hin, dass sie trotz des aktuellen Kursrückgangs langfristig optimistisch bleiben. Der Analyst Kamran Hossain von JPMorgan hat seine Bewertungsmodelle an die neuen Bilanzierungsvorschriften (IFRS17) angepasst und erwartet nur geringfügige Veränderungen bei den operativen...