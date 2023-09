Allianz-Aktie: Im Kontext strategischer Veränderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Nachdem die Allianz-Aktie am Donnerstag bei 229 EUR geschlossen hat und mit einem Minus von 1,3 % in die Woche geht, werfen wir einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Eine der signifikantesten Neuigkeiten ist der verbindliche Verkauf von Allianz’ 51% Anteil an der Allianz Saudi Fransi (AzSF) in Saudi-Arabien an die ADNIC. Die Münchner sehen in diesem Schritt eine Möglichkeit zur Rationalisierung ihres Erstversicherungsgeschäfts im Nahen Osten. Die Transaktion ist jedoch noch abhängig von behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in einigen Monaten abgeschlossen sein.

Kursanalyse und gleitende Durchschnitte

Kurs: 229 EUR

GD200: 216 EUR (steigend)

10-Tage gleitender Durchschnitt (GD) ist fallend

Die Allianz-Aktie bewegt sich aktuell unter ihrem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, was kurzfristig als negativ...