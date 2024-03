Allianz Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Allianz hat eine Dividendenrendite von 4,61 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 % liegt. Der Relative Strength Index (RSI) der Allianz zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem RSI von 21,43 und einem RSI25 von 26, was als positiv bewertet wird. Die Stimmung rund um die Aktie ist größtenteils positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Bezug auf Handelssignale. Im Branchenvergleich schneidet die Allianz mit einer Rendite von 19,88 % im letzten Jahr gut ab, 1,55 % über dem Branchendurchschnitt. Insgesamt wird die Aktie in den Kategorien Dividende, RSI, Anleger und Branchenvergleich positiv bewertet.