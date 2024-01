Allianz Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Allianz-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält die Allianz daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Allianz-Aktie ergibt eine "Neutral"-Empfehlung mit einem Wert von 49,03 für RSI7 und einem Wert von 40,99 für RSI25. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Allianz liegt aktuell bei 5,12 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,77 Prozent in der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von +0,35 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Allianz-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 221,49 EUR, während der Kurs der Aktie bei 242,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,35 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 234,22 EUR, was einer Abweichung von +3,41 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Allianz-Aktie daher von der Redaktion überwiegend positive Bewertungen für die Anlegerstimmung, den Relative Strength Index, die Dividendenpolitik und die technische Analyse.

