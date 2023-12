Allianz Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 218,35 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs 242,15 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,9 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" zur Folge hat. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 225,48 EUR, was einer Distanz von +7,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Allianz mit 5,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,07 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für die Allianz-Aktie eher neutral bis schlecht bewertet werden. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, während die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 13,45 liegt die Allianz unter dem Branchendurchschnitt von 19. Dies führt zu einer Bewertung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt wird die Allianz-Aktie daher auf der Grundlage der verschiedenen Analysen insgesamt mit einer "Gut" bis "Schlecht" Bewertung versehen.

