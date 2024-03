Allianz Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Aktie der Allianz wurde mithilfe einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allianz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 226,28 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 245,65 EUR liegt, mit einem Unterschied von +8,56 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 244,93 EUR, was einer geringfügigen Steigerung von +0,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt erhält die Allianz-Aktie bei einer einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Allianz im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Finanzsektor eine Überperformance von 14,39 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für die Versicherungsbranche liegt bei 12,32 Prozent, wobei die Allianz aktuell 7,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Allianz-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Allianz in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie der Allianz als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 13,83 insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 23,46 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

