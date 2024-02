Allianz Aktie: Jetzt aber!

Die Allianz schüttet eine Dividendenrendite von 4,61 % aus, was 0,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,7 % ist. Das Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Aktienkurs der Allianz erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,4 Prozent, was 11,76 Prozent über dem Durchschnitt von 5,64 Prozent im Finanzsektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 10,79 Prozent, wobei die Allianz derzeit 6,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der Aufschluss darüber gibt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Allianz-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 224,44 EUR, was 8,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 243 EUR liegt. Auf dieser Basis erhält die Allianz eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 243,09 EUR, was einer Abweichung von -0,04 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Allianz auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allianz liegt derzeit bei 13,89 und damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 in der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb die Allianz auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

