Allianz-Aktie: Ist ein Kauf nach Rückgang auf die 200-Euro-Marke ratsam?

Anfang Mai erreichte die Allianz-Aktie mit 228,40 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Seitdem zeigt der Kurs jedoch einen kontinuierlichen Abwärtstrend. In dieser Woche konnten die Bären erneut stark in Erscheinung treten: Am Mittwoch fiel der Kurs im schwachen Gesamtmarkt um 3,55 Prozent und verzeichnete während des Tagesverlaufs ein 10-Wochen-Tief von 198,60 Euro. Der Handel schloss bei einem Kurs von 198,98 Euro.

In dieser Preisspanne verfügt die Aktie über eine sehr starke Unterstützungsbasis. Diese resultiert nicht nur aus dem horizontalen Support bei der Marke von 200 Euro, sondern auch aus der aktuellen Position der 200-Tage-Linie (SMA200) bei rund 200,69 Euro. Dank dieses starken Supports konnte sich die Aktie am Donnerstag erholen und deutlich steigende Kurse verbuchen – aktuell notiert sie fast zwei Prozent im Plus.

