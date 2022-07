Allianz-Aktie: Hohe Dividendenrendite nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Allianz-Aktionäre haben in diesem Jahr eine Dividende von 10,80 Euro je Aktie erhalten, was einer Dividendenrendite in Höhe von rund 5,4% entspricht. Die Allianz-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 23% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 170 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Allianz-Aktie An der Börse legten Allianz-Papiere auf Zehn-Jahres-Sicht...