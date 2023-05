Allianz-Aktie: Heute ex-Dividende - das sind die neuen Kursziele

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie notiert heute "ex-Dividende", also bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 11,40 Euro je Aktie. In der Sechs-Monats-Betrachtung können sich Allianz-Aktionäre über einen Kursgewinn von rund 18% freuen. Was macht die Allianz-Aktie langfristig? Allianz-Aktie im Fokus Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Allianz einen Gewinn von durchschnittlich...