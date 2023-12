Allianz Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich für die Allianz in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen kann. Aufgrund dessen wurde der Aktie eine "Gut"-Bewertung erteilt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für die Allianz. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allianz liegt bei 53,06, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was als überverkaufte Situation gilt, der eine "Gut"-Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Allianz daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Allianz mit 23,59 Prozent um mehr als 16 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 46,02 Prozent verzeichnet, liegt die Allianz jedoch mit 22,43 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Allianz in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Versicherung) wird die Allianz als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,45, was einem Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,27 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Allianz.

