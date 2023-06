Allianz-Aktie: Hammer Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Elektromobilität ist zweifellos auf dem Vormarsch, doch wie so oft gibt es auch hier Schattenseiten. Insbesondere in der Schifffahrt wächst mit dem Aufkommen der Elektrofahrzeuge die Gefahr von Bränden auf hoher See. Die Allianz, einer der führenden Industrieversicherer, hat in ihrer neuesten Schifffahrtsstudie darauf hingewiesen, dass der Trend zu mehr Nachhaltigkeit dazu führt, dass vermehrt Elektrofahrzeuge und batteriebetriebene Güter transportiert werden. Besonders besorgniserregend ist der Transport potenziell hochentzündlicher Lithium-Ionen-Akkus, vor allem auf Containerschiffen und Autotransportern. Die Allianz-Aktie entwickelt sich unterdessen nicht sonderlich gut, denn sie rutscht auf den Unterstützungsbereich von 200 € ab.

Trotz der aktuellen Situation gibt es jedoch einen Hoffnungsschimmer für Anleger, denn...