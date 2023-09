Allianz-Aktie Explodiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Allianz-Aktie befindet sich derzeit auf einem Aufwärtstrend, der Anleger und Analysten gleichermaßen aufhorchen lässt. Der Kurs schloss letzte Woche bei 233 EUR, was einer positiven Veränderung von 4,9% im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Interessanterweise weist der gleitende Durchschnitt über 10 Tage ebenfalls auf eine steigende Tendenz hin, was die Allianz-Aktie kurzfristig in eine vorteilhafte Position rückt. Investoren sollten jedoch die Widerstandsmarke von 235 EUR im Auge behalten. Ein Durchbruch durch diese Zone könnte den Bullen freie Fahrt ermöglichen, während die Unterstützungszone bei 219 EUR für Stabilität sorgt.

Kurs: 233 EUR

Widerstandsmarke: 235 EUR

Unterstützungsmarke: 219 EUR

Langfristige Prognosen durch GD200

