Allianz-Aktie: Eine tolle Nachricht

Die Allianz hat marktkonform am Donnerstag einen Abschlag in Höhe von deutlich mehr als -1 % hinnehmen müssen. Damit bewegte sich die Aktie auf dem Niveau des Index, in dem die Aktie vorwiegend untergebracht ist - dem Dax. Die Zinsen steigen aktuell an den Finanzmärkten. An sich sollte dies den Kurs etwas anfeuern können. Allianz: Die Kunden dürfen sich freuen… Hier weiterlesen