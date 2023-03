Allianz-Aktie: Dividendenrendite steigt, aber...

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie kann sich dem Sog der Banken-Aktien nicht entziehen und fällt ebenfalls deutlich in den Keller. Zum Start in die neue Woche geht es um rund 2,5% nach abwärts, unter die Kursmarke von 200,00 Euro. Damit steigt die Dividendenrendite der Allianz-Aktie jetzt wieder auf rund 6% (HV-Termin: 04. Mai 2023). Doch lohnt sich der Einstieg in die Allianz-Aktie jetzt? Allianz-Aktie...