Allianz-Aktie: Dieses Kursziel kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie hat in den letzten Wochen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, insbesondere nachdem die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung zur Aktie veröffentlicht hat. Die renommierte Bank bestätigt ihre positive Einstufung und sieht ein beeindruckendes Kursziel von 309 Euro. Diese Prognose basiert auf einem Treffen mit US-Investoren, bei dem Allianz als eine der vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten in der europäischen Versicherungsbranche hervorgehoben wurde.

Analyst Michael Huttner von Berenberg teilte in einer kürzlich veröffentlichten Studie mit, dass die Allianz-Aktie neben Aegon, Admiral, Aviva, Beazley, Conduit, Munich RE und Scor zu seinen Favoriten zählt. Die Privatbank hält somit an ihrer seit Längerem bestehenden Analyse fest und ist zuversichtlich in die Zukunftsaussichten des...