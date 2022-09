Allianz-Aktie: Darum sollten Sie nicht nur auf die Dividende schauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Die Allianz-Aktie gilt unter vielen Anlegern als solider Dividendenzahler. Denn in diesem Jahr konnten sich Allianz-Aktionäre über eine Ausschüttung in Höhe von 10,80 Euro je Aktie freuen, daraus errechnet sich (vom aktuellen Kursniveau) eine attraktive Dividenden-Rendite von rund 6,3%. Doch lohnt sich der Einstieg in die Allianz-Aktie jetzt wirklich? Im Fokus: Allianz-Aktie An...