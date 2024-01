Allianz Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Stimmung in Bezug auf die Allianz-Aktie ist positiv, wie aus einer Analyse der sozialen Plattformen hervorgeht. Sowohl die Kommentare als auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren mehrheitlich positiv. Basierend auf diesen weichen Faktoren erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Darüber hinaus zeigen auch die Handelssignale eine positive Tendenz, wobei sieben von neun Signalen positiv sind, was zu einer weiteren "Gut" Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Allianz-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 222,41 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 245,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 236,7 EUR zeigt mit einer Abweichung von +3,65 Prozent ein positives Bild. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allianz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Allianz-Aktie eine Rendite von 26,28 Prozent erzielt, was 13,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite jedoch 17,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt sind die harten und weichen Faktoren in Bezug auf die Allianz-Aktie positiv, was zu einer überwiegend guten Bewertung führt.

