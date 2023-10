Allianz Aktie im Aufwind: Prognosen zeigen Potenzial für weitere Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In den letzten Wochen hat die Allianz Aktie eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt derzeit bei 230,60 EUR und hat sich in den letzten 30 Tagen um +0,92% verändert. Analysten sehen auf Sicht von 12 Monaten ein Potenzial für einen weiteren Anstieg des Aktienkurses. Sie schätzen, dass die Aktie bei 250,70 EUR stehen könnte, was einem Gewinn von +11,77% entspricht.

Aktionäre reagieren bereits jetzt auf die erwarteten Quartalszahlen. Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass der Umsatz im 4. Quartal um +20,33% steigen wird und der Gewinn um +143,09%. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies bedeuten, dass der Gewinn von 9,14 Mrd. EUR auf voraussichtlich 22,21 Mrd. EUR ansteigt.

Die Allianz ist ein Unternehmen mit Sitz in München und zählt zu den größten Versicherungsunternehmen weltweit. Die Quartalsbilanz wird in...