Allianz-Aktie: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 257,04 EUR

Die Allianz-Aktie konnte gestern ein Plus von +4,90% verzeichnen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen einen Aufwärtstrend mit einem Gesamtplus von +5,14%. Eine Entwicklung, die am Markt für Zuversicht sorgte. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und nennen als mittelfristiges Kursziel 257,04 EUR.

Das würde Investoren eine Renditechance von +14,24% eröffnen. Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen sprechen sich sieben klar für den Kauf aus und zehn weitere bewerten das Papier als “Kauf”. Sieben Experten halten es für angemessen zu warten (“halten”), während nur einer einen Verkauf empfiehlt. Insgesamt sind damit noch immer rund zwei Drittel (68%) aller analysierenden...