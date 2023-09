Allianz Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,50% auf 259,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um +1,12%, was insgesamt zu einem Plus von +1,26% führte. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Allianz Aktie beträgt 259,59 EUR und würde damit ein Potenzial von +15,50% eröffnen. Während aktuell noch sieben Bankanalysten die Aktie als starken Kauf bewerten und zehn weitere sie zum Kauf empfehlen, stehen sieben Experten neutral dazu und einer rät zum Verkauf.

Mit einem Anteil von rund 68% der Analysten zeigt sich jedoch mehrheitlich Optimismus bezüglich des weiteren Kursverlaufs.

Außerdem bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,92 unverändert positiv.