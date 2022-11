Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Würde die Allianz-Aktie (WKN: 840400) bis auf 271 Euro klettern, ergäbe sich kein unattraktives Kursplus. Ausgehend von 204 Euro läge es bei 32,8 %. Nicht schlecht für einen leicht trägen und insgesamt großen Blue-Chip-DAX-Versicherer mit einer starken Dividende und inzwischen auch Aktienrückkäufen.

Allerdings ist das immer so eine Sache: Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 83 Mrd. Euro eine Menge operatives Volumen oder fundamentale Gründe, warum es diese Performance gibt.

Natürlich ist es ein neues Kursziel bei der Allianz-Aktie, das diese Perspektive schürt. Ein Analyst von Jefferies spricht von dieser Möglichkeit und sehr vagen operativen Gewinntreibern. Ich sehe das ein wenig anders und mein Fazit lautet: Es müsste dafür in den kommenden Monaten und Quartalen vieles perfekt laufen.

Allianz-Aktie: Das bräuchte es für 271 Euro Kursziel!

Fangen wir vielleicht mit den Basics bei der Allianz-Aktie an. Unter der Prämisse, dass der DAX-Versicherer wieder seine Rekordwerte beim Gewinn erreicht, läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 14,3. Zudem betrüge die Dividendenrendite ca. 4 %, eine konstante Ausschüttung vorausgesetzt. Das ist zwar nicht teuer. Allerdings auch nicht unbedingt günstig für einen Versicherer, der in diesem Jahr noch milliardenschwere Straf- und Entschädigungszahlungen in den USA hinnehmen musste.

Mein Take ist daher: Damit die Allianz-Aktie 271 Euro erreicht, wäre eine Rückkehr zur alten, operativen Stärke nötig. Wobei das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Auch in diesem Jahr 2022 liegt das operative Ergebnis voraussichtlich bei 13,4 Mrd. Euro, was sogar einen Rekordwert bedeuten könnte. Zudem sieht das Management für die kommenden Jahre bis einschließlich 2024 weiteres Wachstum.

Das ist der zweite Schlüssel für mich: Wachstum. Um eine leichte Premium-Bewertung bei der Allianz-Aktie (die ich mit einem KGV von 14 durchaus sehe) zu rechtfertigen, sollte es idealerweise Wachstum geben. Ein Ergebniswachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich und die Aussicht auf Dividendenwachstum in etwa gleicher Höhe dürfte ausreichend sein. Aktienrückkäufe könnten als Katalysator fungieren, der selbst bei operativer Stagnation leichte Zuwächse ermöglicht.

Definitiv nicht ausgeschlossen

Dass die Allianz-Aktie 271 Euro erreicht, halte ich gewiss nicht für unmöglich. Die operative Stärke ist vorhanden, sowie eigentlich auch die Prognose. Allerdings hieße das trotzdem, dass für dieses Kursziel ein guter Case, womöglich ein Best-Case passieren muss.

Ich neige eher dazu zu sagen: Die Allianz-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau gut bepreist. Es gibt eine hervorragende Chance, die alte Stärke zu erreichen und operativ darüber hinaus zu wachsen. Mehr Dividende und konsequente Aktienrückkäufe können als Katalysator fungieren. Tritt das alles so sein, so ist die Chance für langfristig höhere Aktienkurse größer als für niedrigere. Ob es ein Aktienkurs von 271 Euro in zwölf oder 24 Monaten sein muss, das ist mir eigentlich egal.

Der Artikel Allianz-Aktie: 271 Euro?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022