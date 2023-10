Allianz AG: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in Q4 - Spannung vor Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

130 Tage sind es noch, bis die Allianz AG aus München ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal dieses Jahres bekannt gibt. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Allianz-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der Allianz auf beeindruckende 91,78 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung wird das Unternehmen also in etwa 130 Tagen seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Analystenhäuser gehen davon aus, dass es einen deutlichen Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im vierten Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz noch 84,75 Mrd. EUR, doch nun wird mit einem Plus von 20,33 Prozent gerechnet – insgesamt also mit einem erwarteten Umsatz von 101,98 Mrd. EUR. Zudem prognostizieren Experten einen Gewinnanstieg von voraussichtlich 143,09 Prozent auf 10,39 Mrd. EUR.

Ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt weiterhin eine positive Entwicklung für Allianz-Aktionäre: Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von ebenfalls 20,33 Prozent und einen Gewinnzuwachs von bemerkenswerten 143,09 Prozent auf insgesamt 22,21 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr (9,14 Mrd. EUR). Der Gewinn pro Aktie soll dabei bei rund16,22 EUR liegen.

Trotz dieser vielversprechenden Prognosen haben Aktionäre in den letzten 30 Tagen einen Kursrückgang von 4,56 Prozent verzeichnet.

Die Analysten sehen den Aktienkurs der Allianz auf Sicht von 12 Monaten bei etwa 250,70 EUR. Dies würde bedeuten, dass Anleger innerhalb dieses Zeitraums mit einer Gewinnsteigerung von rund12,52 Prozent rechnen können.

Die Charttechnik zeigt allerdings einen klaren Abwärtstrend für die Allianz-Aktie. Der Gleitende Durchschnitt (Moving Average) über 50 Tage gibt zudem keine Unterstützung für eine positive Trendumkehr.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und ob dies Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird.

