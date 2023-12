Allianz ADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Allianz wurde in den letzten zwei Wochen von der überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und daher eine "Gut" Einstufung. Die Redaktion hat außerdem 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert und kommt zu einer "Gut" Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,06 %) ist die Dividende von Allianz mit 5,12 % höher zu bewerten, da die Differenz 1,07 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allianz liegt derzeit bei 13,45 Euro, während der durchschnittliche Wert in der Branche bei 23 liegt. Dies bedeutet, dass die Allianz aktuell unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Allianz ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allianz ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz ADR-Analyse.

Allianz ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...