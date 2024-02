Allianz ADR Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Allianz in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Allianz unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten vor allem positive Themen, während an nur zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Allianz. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allianz liegt bei 40,41, was als neutrale Bewertung eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite der Allianz liegt aktuell bei 4,61 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Aufgrund dieses Resultats erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.