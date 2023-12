Allianz ADR Aktie: Der Knaller!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Allianz jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Allianz, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Allianz als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 53,06 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist darauf hin, dass die Allianz sich bei 25 befindet, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Allianz daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analyse der Stimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Allianz in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt, dass sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen sechs als "Gut" und eines als "Schlecht" bewertet wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung hinsichtlich Allianz als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Allianz mit 23,59 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von 46,02 Prozent liegt die Allianz mit 22,43 Prozent jedoch deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

