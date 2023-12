Allianz ADR Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, mit einem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 5. Dies zeigt eine positive Differenz von +1,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche. Aus diesem Grund haben unsere Analysten die Dividendenpolitik der Allianz positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Allianz-Aktie wurde eine geringe Diskussionsintensität festgestellt, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wurde auch eine positive Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wurde die Allianz in diesem Bereich daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergab sich eine positive Abweichung des Schlusskurses der Allianz-Aktie von 11,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einer positiven Bewertung, und somit erhält die Allianz-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Der Aktienkurs der Allianz zeigte im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,59 Prozent, was 16,08 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite jedoch 22,63 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie führt.

