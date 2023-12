Alliant Energy Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Alliant Energy wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,82, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 125,07 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Alliant Energy langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gaben 1 eine positive Bewertung ab, 2 bewerteten neutral und 0 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 55,17 USD, was einer Erwartung von 8,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen vergeben die Analysten ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Alliant Energy bei -4,08 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,72 Prozent, wobei Alliant Energy mit 8,8 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Alliant Energy ist größtenteils positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die aufgegriffenen Themen waren überwiegend positiv. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine überwiegend positive Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung der Aktie als "Gut" eingestuft.