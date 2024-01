Alliant Energy Aktie: Das hat Gewicht!

Derzeit schüttet Alliant Energy nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Mit 3,7 % gegenüber 4,59 % beträgt der Unterschied lediglich 0,9 Prozentpunkte. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Alliant Energy als unterbewertet, da das KGV mit 22,82 insgesamt 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der bei 129,31 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Alliant Energy in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "gute" Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Alliant Energy diskutiert als normal, weshalb dies zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "gutes" Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Alliant Energy derzeit als "neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 51,79 USD, während der Kurs der Aktie bei 51,3 USD liegt, was einer Abweichung von -0,95 Prozent entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "neutral". Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 50,19 USD um +2,21 Prozent über dem Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "neutral".