Alliant Energy Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Dividendenrendite von Alliant Energy liegt mit 3,7 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,55 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -0,86 Prozent zur Branche "Stromversorger". Auf Basis dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Alliant Energy von Analysten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Alliant Energy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,5 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Alliant Energy diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass überwiegend positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -4,08 Prozent, was 54,69 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 50,61 Prozent, und Alliant Energy liegt aktuell 54,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.