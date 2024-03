Alliant Energy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Derzeit wird die Aktie von Alliant Energy als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Alliant Energy nur 22,82 Euro zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche einen Abschlag von 82 Prozent darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Alliant Energy gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 50,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 48,26 USD liegt, was einer Abweichung von -4,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich gemischt, wobei positive Themen an 12 Tagen vorherrschten, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Alliant Energy diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alliant Energy nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.