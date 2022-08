Alliant Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

Am 29.08.2022, 22:22 Uhr notiert die Aktie Alliant Energy an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 62.27 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Alliant Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Alliant Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,82 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,61 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Alliant Energy hat mit einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.73%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Stromversorger"-Branche beträgt -0,89. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alliant Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Alliant Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche sind im Durchschnitt um 7,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,11 Prozent im Branchenvergleich für Alliant Energy bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,38 Prozent im letzten Jahr. Alliant Energy lag 2,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.