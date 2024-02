Alliant Energy Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliant Energy auf 22 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 22,82 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies zeigt eine Unterbewertung des Titels im Vergleich zur Branche, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Stromversorger" momentan bei 130 liegt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Alliant Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,08 Prozent erzielt, was 1,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -2,43 Prozent, und Alliant Energy liegt aktuell 1,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bezüglich Alliant Energy festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alliant Energy eingestellt waren. Die Mehrheit der neuesten Nachrichten über das Unternehmen war ebenfalls positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Darüber hinaus haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.