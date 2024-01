Alliant Energy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Alliant Energy wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 80,55 Punkten, was bedeutet, dass die Alliant Energy-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,47, was bedeutet, dass Alliant Energy als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliant Energy bei 22, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Alliant Energy daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Alliant Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,08 Prozent erzielt, was 53,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht errechnet sich für die Alliant Energy-Aktie ein Durchschnitt von 51,78 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 50,09 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Alliant Energy-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Analyse.