Alliance Resource Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Alliance Resource wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich für uns die Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Alliance Resource in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,49 Prozent erzielen. Der Durchschnitt ähnlicher Aktien stieg um 18,38 Prozent, was eine Outperformance von +0,11 Prozent im Branchenvergleich für Alliance Resource bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,38 Prozent im letzten Jahr. Alliance Resource lag 0,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Alliance Resource derzeit eine Rendite von 12,67 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 19,82 %. Die Differenz von lediglich 7,15 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Alliance Resource mit 19,17 USD derzeit -6,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,84 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.