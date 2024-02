Alliance Resource Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Alliance Resource bietet eine Dividendenrendite von 12,67 %, was 12,46 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung im langfristigen Bild. Daher erhält die Aktie in diesen Kategorien ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" konnte Alliance Resource in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,63 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Darüber hinaus weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,91 einen deutlich niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 27 auf. Dies führt zu der Bewertung "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.