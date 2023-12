Alliance Resource Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Alliance Resource in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Anstieg in den negativen Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Alliance Resource wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Alliance Resource bei 3,9 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 42,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Alliance Resource mit 38,99 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung der Alliance Resource als "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,18 USD, während der Kurs der Aktie bei 19,88 USD liegt, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,77 USD, was einer Abweichung von -8,68 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt dies bei Alliance Resource aktuell 11, was eine negative Differenz von -16,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" darstellt. Aus diesem Grund erhält Alliance Resource in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.