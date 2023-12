Alliance Resource Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Alliance Resource derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,18 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,88 USD) um -1,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 21,77 USD, was einer Abweichung von -8,68 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3,42, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Alliance Resource nur 3,42 Euro zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 40,57. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Alliance Resource mit einer Rendite von 3,9 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 42,89 Prozent, wobei auch hier Alliance Resource mit 38,99 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

