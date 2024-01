Alliance Resource Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie der Alliance Resource wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses basiert. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage bei 20,23 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,16 USD liegt, was einem Unterschied von +4,6 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 21,29 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -0,61 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Alliance Resource basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden größtenteils neutrale Meinungen geäußert, und an sechs Tagen war das Stimmungsbarometer sogar positiv. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Alliance Resource mit 11,81 Prozent um 16,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Energie" hat die Aktie von Alliance Resource im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,9 Prozent erzielt, was 16,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.