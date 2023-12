Alliance Resource Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Alliance Resource liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um 26 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 3,9 Prozent. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 30,3 Prozent, wobei Alliance Resource mit 26,41 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen an sechs Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alliance Resource unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Für Anleger, die in die Aktie von Alliance Resource investieren möchten, liegt die Dividendenrendite bei 11,81%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,52% im Sektor "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt sich jedoch ein geringerer Ertrag von 11,71 Prozentpunkten. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Schlecht" aus.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Alliance Resource als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 3,42 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 30,01 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".