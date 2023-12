Alliance Resource Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Alliance Resource in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alliance Resource von 21,18 USD mit einer Entfernung von +4,75 Prozent vom GD200 (20,22 USD) aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,34 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand -0,75 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Alliance Resource-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,9 Prozent erzielt, was 16,05 Prozent unter dem Durchschnitt (19,94 Prozent) von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 19,94 Prozent, und Alliance Resource liegt aktuell 16,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,81 Prozent, was 16,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,25) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Alliance Resource-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.