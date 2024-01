Alliance Resource Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Alliance Resource bietet derzeit eine Dividendenrendite von 11,81 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,27 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen ein Anstieg positiver Kommentare über Alliance Resource verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Werte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wird auch festgestellt, dass über das Unternehmen weniger diskutiert wird als normal, und die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf das Anlegerinteresse ein "Schlecht"-Rating, insgesamt aber immer noch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Performance von Alliance Resource in den letzten 12 Monaten bei 3,9 Prozent, was im Durchschnitt um 20,73 Prozent unterperformt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliance Resource liegt derzeit bei 3,42, was 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.