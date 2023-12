Alliance Resource Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs der Alliance Resource wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 3,9 Prozent liegt die Aktie mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent aufweist, schneidet die Alliance Resource mit 15,61 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliance Resource wird mit 14,86 bewertet, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" beurteilt wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Alliance Resource mit einer Dividendenrendite von 11,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,23 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für die Alliance Resource eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.