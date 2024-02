Alliance Pharma löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse zeigt, dass die Alliance Pharma-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2 GBP, was eine Abweichung von +1882,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 39,65 GBP bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,52 GBP liegt mit einer Abweichung von +508,13 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Somit wird die Alliance Pharma-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -15,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -21,08 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,23 Prozent hatte, liegt die Alliance Pharma-Aktie 15,53 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Alliance Pharma-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Hingegen zeigt sich die Alliance Pharma-Aktie als lukratives Investment mit einer Dividendenrendite von 4,83 Prozent, was 1,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung als Investment.