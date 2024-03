Alliance Pharma Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Bei der Alliance Pharma hat sich in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -36,76 Prozent erzielt, was 13,02 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Arzneimittel" beträgt -25,55 Prozent, wobei die Alliance Pharma-Aktie aktuell 11,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Alliance Pharma als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Alliance Pharma-Aktie beträgt 16,44, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 54,88 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Alliance Pharma investieren, können eine Dividendenrendite von 4,83 % erzielen, was 1,47 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.