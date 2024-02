Alliance Pharma Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Analystenrating für Alliance Pharma liegt für die Aktie im Schnitt bei "Gut", basierend auf den Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat wurde die Aktie positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 56,5 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 47,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung zu Alliance Pharma ist insgesamt besonders positiv, sowohl in Diskussionsforen als auch in sozialen Medien. In den vergangenen Wochen waren vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Fokus, was die Einschätzung der Anleger auf "Gut" bringt.

Im Branchenvergleich hat Alliance Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,76 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -16,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 16,2 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividendenrendite von 4,83 Prozent liegt Alliance Pharma 1,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion.